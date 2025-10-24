சுவாமிமலை கோயில் இட ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அறிவுறுத்தல்
சுவாமிமலை சுவாமிநாத சுவாமி கோயில் இட ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற இந்து சமய அறநிலையத்துறையினா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
இதுகுறித்து இந்துசமய அறநிலையத்துறை துணை ஆணையா் தா.உமாதேவி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுவாமிமலை சுவாமிநாதசுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான இடம் புல எண், 124-இல் புதிய புல எண். 124/22-இல் விஸ்தீரணம் 3,876 சதுர அடி இடம், மற்றும் புல எண் 130 புதிய புல எண் 130/10 -இல், 2,233 சதுர அடி ஆகிய இடங்கள் கோயில் கேட்பு வசூல் நிலுவைப் பதிவேட்டில் இடம்பெறவில்லை.
தனியாா் சிலா் ஆக்கிரமித்து பயன்படுத்தி வருகின்றனா். இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி இடத்தை கோயில் நிா்வாகத்துக்கு வழங்க மயிலாடுதுறை இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையா் உத்தரவிட்டுள்ளாா். எனவே ஆக்கிரமிப்பாளா்கள் இடத்தை காலி செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறாா்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.