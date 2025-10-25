அரசுப் பள்ளிக்கு 33 சென்ட் நிலம் தானமாக வழங்கல்
ஒரத்தநாடு அருகே அரசுப் பள்ளியில் தலைமையாசிரியராக பணியாற்றியவரின் குடும்பத்தினா், அவா் பணியாற்றிய பள்ளிக்கு 33 சென்ட் நிலத்தை தானமாக வழங்கினா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு அருகே திருமங்கலக்கோட்டை கீழையூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவா் ரத்னசபாபதி. இவரது மனைவி கலையரசி (57). இவா்களுக்கு மகன்கள் விஜயராகவன், கோவிந்தராஜ், மகள்கள் சுபா, பத்மபிரியா ஆகியோா் உள்ளனா். தற்போது கண்ணுக்குடியில் வசித்து வருகின்றனா். ரத்னசபாபதி கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு காலமானாா்.
இந்நிலையில், ரத்னசபாபதிக்கு சொந்தமான 33 சென்ட் நிலம் (14,373 சதுர அடி), அரசுப் பள்ளியின் அருகில் இருந்தது. இதனை ரத்னசாபாபதி குடும்பத்தினா், பள்ளிக்கு தானமாக வழங்க முடிவு செய்தனா்.
இதன் பேரில், அந்த இடத்தை வெள்ளிக்கிழமை பாப்பநாடு சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில், பள்ளியின் பெயரில், நிலத்தை குடும்பத்தினருடன் தானமாக எழுதிக்கொடுத்தனா்.