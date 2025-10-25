கடன் தொல்லையால் மெக்கானிக் தற்கொலை

திருச்சிற்றம்பலத்தில் கடன் தொல்லையால் மன உளைச்சல் அடைந்த மெக்கானிக் சனிக்கிழமை தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
திருச்சிற்றம்பலம் பாரதி நகரைச் சோ்ந்தவா் விமல் சங்கா் (42). இவருக்கு ரம்யா என்ற மனைவியும் 2 மகன்களும் உள்ளனா். இவா் கணினி உள்ளிட்ட மின்னணு சாதங்கள் பழுதுபாா்க்கும் (மெக்கானிக்) வேலை செய்து வந்தாா். இவருக்கு ஏற்பட்ட கடன் தொல்லையின் காரணமாக கடந்த சில மாதங்களாக மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந் நிலையில் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு விமல் சங்கா் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இது குறித்து தகவல் அறிந்த திருச்சிற்றம்பலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விமல் சங்கரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].