தஞ்சாவூர்
திருநாகேசுவரம், திருபுவனத்தில் நாளை மின் தடை
திருநாகேசுவரம் மற்றும் திருபுவனத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.28) மின் விநியோகம் இருக்காது.
இதுகுறித்து கும்பகோணம் தெற்கு உபகோட்ட உதவி செயற்பொறியாளா் க. சங்கா் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பு:
கும்பகோணம் தெற்கு உபகோட்ட துணை மின்நிலையத்தில் உள்ள மின்பாதைகளில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.28) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை முருக்கங்குடி, ஆண்டளாம்பேட்டை, பவுண்டரீகபுரம், மாங்குடி, முதல்கட்டளை, இரண்டாம்கட்டளை, ஏழாம்கட்டளை, புத்தகரம், எஸ்.புதூா், ஆவணியாபுரம், அம்மாச்சத்திரம், திருபுவனம், திருநீலக்குடி மற்றும் திருநாகேசுவரத்தை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் மின் விநியோகம் இருக்காது.