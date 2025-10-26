தஞ்சாவூர்
மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் உயிரிழப்பு
ஒரத்தநாடு அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை அறுந்து கிடந்த மின் கம்பியை மிதித்த பெண், மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தாா்.
ஒரத்தநாடு வட்டம், வடக்கூா் வடக்கு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி பீமராசு. இவரது மனைவி வனரோஜா (63). இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டின் அருகே வேலை பாா்த்துக் கொண்டிருந்தபோது அருகில் அறுந்து கிடந்த மின் கம்பியை எதிா்பாராத விதமாக மிதித்தாக கூறப்படுகிறது.
இதில், மின்சாரம் பாய்ந்து மயங்கி விழுந்தாா். அவரை உறவினா்கள் மீட்டு ஒரத்தநாடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச் சென்றனா். அங்கு வனரோஜாவை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனா்.
இது குறித்து வனரோஜாவின் மகன் கண்ணன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் ஒரத்தநாடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.