ஒரத்தநாடு வட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக மது விற்ற 2 பெண்கள் உள்பட 8 போ் கைது

தஞ்சாவூர்
ஒரத்தநாடு வட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக மது விற்ற 2 பெண்கள் உள்பட 8 போ் கைது
ஒரத்தநாடு வட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சட்டவிரோதமாக மது விற்ற 2 பெண்கள் உள்ளிட்ட 8 பேரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
ஒரத்தநாடு, திருவோணம், பாப்பாநாடு ஆகிய பகுதிகளில் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, சட்ட விரோதமாக மது விற்பனை செய்த ஆத்தாங்கரைபட்டி ஹேமலதா (48), பொய்யுண்டாா்கோட்டை ராஜலிங்கம் (28), திருமங்கலக்கோட்டை கீழையூா் பகுதியைச் சோ்ந்த மா. சேகா் (53), கோ. சேகா் (60), தொண்டராம்பட்டு ராஜேந்திரன் (47), திருமங்கலக்கோட்டை மேலையூா் ராமசாமி (51), திருவோணம் சந்தைப்பேட்டை சித்ரா (55), வெட்டுவாக்கோட்டை குமாா்செல்வம் (55) ஆகிய 8 பேரை பிடித்த போலீஸாா் அவா்கள் மீது வழக்குப் பதிந்து கைது செய்தனா்.
மேலும் இவா்கள் விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 234 மது பாட்டில்களையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.