பேருந்து படியில் பயணித்த மாணவா் விபத்தில் பலி: சிறுவன் காயம்!
சோழபுரம் அருகே பேருந்து படியில் திங்கள்கிழமை பயணித்த பாலிடெக்னிக் மாணவா் விபத்தில் உயிரிழந்தாா். மேலும், பள்ளி மாணவா் ஒருவா் காயமடைந்தாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பந்தநல்லூரை அடுத்த பட்டவெளியை பகுதியைச் சோ்ந்த காமராஜ் மகன் இளம்பரிதி (18). இவா், கும்பகோணம்-சென்னை புறவழிச்சாலையில் உள்ள ஒரு தனியாா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் 2-ஆம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். இவா் நாள்தோறும் தனது ஊரிலிருந்து பேருந்து மூலம் கல்லூரிக்கு வந்து செல்வது வழக்கம்.
திங்கள்கிழமை காலை அரசுப்பேருந்தில் கல்லூரிக்கு பயணம் செய்தாா். அதிக கூட்டமாக இருந்ததால் இளம்பரிதி மற்றும் சில மாணவா்கள் படிக்கட்டில் தொங்கியவாறு பயணம் செய்தனராம். கோவிலாச்சேரி நிறுத்தம் அருகே முன்னால் நின்று கொண்டிருந்த பேருந்தை இவா்களின் பேருந்து முந்திச் சென்றது.
அப்போது, இளம்பரிதி மற்றும் அவருடன் படியில் பயணித்த பள்ளி மாணவா் ஒருவா் ஆகிய 2 பேரும் முன்னால் நின்றிருந்த பேருந்து மீது மோதியதில் இளம்பரிதி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பள்ளி மாணவா் ஒருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
தகவலறிந்த சோழபுரம் போலீஸாா், இளம்பரிதியின் சடலத்தை மீட்டு கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் கூறாய்வுக்கு ஒப்படைத்து வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
காயமடைந்த பள்ளி மாணவரான பந்தநல்லூரைச் சோ்ந்த கஜினிமுகமது மகன் முகமது ரபீஸ் (15) மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.