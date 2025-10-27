ஆடுதுறையில் மழைநீரில் மூழ்கியுள்ள நெல் வயலை திங்கள்கிழமை பாா்வையிட்ட பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவா் செளம்யா அன்புமணி.
தஞ்சாவூர்

நெற்பயிா்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்ததற்கு வடிகால் வாய்க்கால்களை தூா்வாராததே காரணம் ! சௌமியா அன்புமணி குற்றச்சாட்டு

டெல்டா மாவட்டங்களில் மழையால் சம்பா, குறுவை பயிா்கள் சேதமடைந்ததற்கு பாசன வடிகால் வாய்க்கால்களை முறையாக தூா்வாராததே காரணம்..
டெல்டா மாவட்டங்களில் மழையால் சம்பா, குறுவை பயிா்கள் சேதமடைந்ததற்கு பாசன வடிகால் வாய்க்கால்களை முறையாக தூா்வாராததே காரணம் என்றாா் பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவா் சௌமியா அன்புமணி.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஆடுதுறையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிா்வாகிகள் தொடா்புடைய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் திங்கள்கிழமை பங்கேற்ற அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியதாவது:

மழையால் சம்பா, குறுவை பயிா்கள் சேதமடைந்த வயல்களை பாா்வையிட்டேன். முறையாக வடிகால் வாய்க்கால்களை தூா்வாராததே இதற்கு காரணம். ஆனால், தூா்வாரியதாக திமுக அரசு கூறுகிறது. டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் திமுக அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை ஏன் செய்து கொடுக்கவில்லை. மழை சேதங்களுக்கு கடந்த ஆண்டும் சரி, இந்த ஆண்டும் சரி திமுக அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்கவில்லை.

கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறப்பவா்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்கும் அரசு மழை சேதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏன் உடனடியாக நிவாரணம் வழங்கவில்லை என்றாா் அவா்.

அப்போது, உழவா் பேரியக்க தலைவா் ஆலயமணி, பாமக மாவட்டத் தலைவா் சங்கா், செயலா் கலியமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

