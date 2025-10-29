கும்பகோணத்தில் விவசாயிகள் காத்திருப்புப் போராட்டம்
கும்பகோணத்தில் விவசாய நிலங்களில் மழைநீா் தேங்கியிருப்பதை அகற்றாததைக் கண்டித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை காத்திருப்புப் போராட்டத்தை தொடங்கினா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் சோலையப்பன் தெரு எள்ளு குட்டை அருகே வாழை, நெல், தீவனப்புல், காய்கனி உள்ளிட்ட பயிா் வகைகள் பயிரிடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், அண்மையில் பெய்த மழையில் சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்ட நிலப்பரப்பில் மழைநீா் தேங்கியது. நீா்வளத்துறை. வருவாய்த்துறை, மாநகராட்சி நிா்வாகமோ தேங்கிய மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினா் காத்திருப்புப் போராட்டம் அறிவித்து அவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி போராட்டத்தை கைவிடச் செய்தனா். பின்னா் கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதன் எதிரொலியாக தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் தங்க.சக்கரவாா்த்தி தலைமையில் புதன்கிழமை மதியம் போராட்டத்தை சோலையப்பன் தெருவில் எள்ளுக்குட்டையில் தொடங்கினா். போராட்டத்தில் மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஏ.எம்.ராமலிங்கம், செயலா் காமு. தா்மராஜன், துணைச் செயலா் இரா.செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனா். காத்திருப்புப் போராட்டத்துக்கு கிழக்கு காவல்நிலையப் போலீஸாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகின்றனா்.