வரலாறு பண்பாடு குறித்த உரையாடல் நிகழ்ச்சி
தஞ்சாவூா் நாவலா் ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டாா் திருவருள் கல்லூரியில் கல்லூரி நிா்வாகம், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கத்தின் 16-ஆவது மாநில மாநாட்டு வரவேற்புக் குழு சாா்பில் ‘உண்மை பேசுவோம், உரக்கப் பேசுவோம்’ என்கிற தலைப்பில் வரலாறு பண்பாடு குறித்த உரையாடல் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வுக்கு பேராசிரியா் பக்தவச்சல பாரதி தலைமை வகித்தாா். மருத்துவா் ச. மருதுதுரை தொடக்கவுரையாற்றினாா். தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகக் கடல்சாா் வரலாறு மற்றும் கடல்சாா் தொல்லியல் துறை பேராசிரியா் வீ. செல்வகுமாா் ‘பொதுவெளி தொல்லியல்’ என்ற தலைப்பிலும், வரலாற்றுத் துறைப் பேராசிரியா் கி.இரா. சங்கரன் ‘உண்மையைத் தேடும் வரலாறு’ என்ற தலைப்பிலும், சூழலியல் செயல்பாட்டாளா் எழுத்தாளா் நக்கீரன் ‘சுற்றுச்சூழலில் சமூகநீதி’ என்ற தலைப்பிலும், பேராசிரியா் இரா. காமராசு ‘தொன்மங்களை மீள வாசித்தல்’ என்ற தலைப்பிலும், மதுரை காமராசா் பல்கலைக்கழக முன்னாள் நாட்டுப்புறவியல் துறைத் தலைவா் இ. முத்தையா ‘ஊடக சமூகமும் சமூக ஊடகமும்’ என்ற தலைப்பிலும் கருத்துரையாற்றினா்.
கல்லூரி முதல்வா் இரா. தமிழ்ச்செல்வம், துணை முதல்வா் நா. பெரியசாமி, ப. சத்தியநாதன், இரா. விஜயகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, எழுத்தாளா் களப்பிரன் வரவேற்றாா். நிறைவாக, கணினி பயன்பாட்டில் துறை மாணவி க. கண்மணி நன்றி கூறினாா். நிகழ்ச்சியை பாவெல் பாரதி, அ. பகத்சிங், தங்க. முனியாண்டி ஆகியோா் ஒருங்கிணைத்தனா்.