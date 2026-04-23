தஞ்சாவூர்

திருவிடைமருதூா்: தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரை முற்றுகையிட்டு தவெகவினா் போராட்டம்

திருவிடைமருதூா் வட்டாட்சியரகத்தில் புதன்கிழமை இரவு தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரை கண்டித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினா்.

திருவிடைமருதூா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் எஸ்.சந்திரகுமாரை வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை இரவு முற்றுகையிட்ட தவெக வேட்பாளா் எஸ்.பிரபாகரன் மற்றும் அவரது கட்சியினா்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 9:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவிடைமருதூா் வட்டாட்சியரகத்தில் புதன்கிழமை இரவு தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரை கண்டித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினா்.

திருவிடைமருதூா் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் அமைச்சா் கோவி. செழியன், அதிமுக சாா்பில் இளமதி சுப்பிரமணியன், தவெக சாா்பில் எஸ்.பிரபாகரன், நாதக சாா்பில் திவ்யபாரதி உள்ளிட்ட 14 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.

வியாழக்கிழமை வாக்குப்பதிவுக்காக திருவிடைமருதூா் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் எஸ்.சந்திரகுமாா், 300 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு அலகு, விவிபேட், வாக்கு பதிவு மையத்தில் முன்புறம் ஒட்டப்படும் வேட்பாளா் விவர சுவரொட்டி ஆகியவற்றை அனுப்பும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.

இந்த நிலையில் தவெக வேட்பாளா் பிரபாகரனின் புகைப்படம் வாக்குப்பதிவு மையங்களின் வெளியே ஒட்டப்படும் சுவரொட்டியில் தெளிவாக இல்லாமல் அச்சிடப்பட்டுள்ளதாக கூறி வேட்பாளா் எஸ். பிரபாகரன் தலைமையில் தவெகவினா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்திற்கு வந்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் எஸ். சந்திரகுமாரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதம் செய்தனா். சுமாா் ஒருமணி நேரம் நடைபெற்ற முற்றுகை போராட்டத்துக்கு பின்பு தெளிவாக புகைப்படம் ஒட்டப்படும் என்று தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் தெரிவித்ததால் தவெகவினா் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.

ஆம்பூா் தொகுதியில் 17 மனுக்கள் ஏற்பு; 11 மனுக்கள் நிராகரிப்பு

ஆம்பூா் தொகுதியில் 17 மனுக்கள் ஏற்பு; 11 மனுக்கள் நிராகரிப்பு

குன்னம் தொகுதியில் 14 வேட்புமனுக்கள் தள்ளுபடி

குன்னம் தொகுதியில் 14 வேட்புமனுக்கள் தள்ளுபடி

வாணியம்பாடி தவெக வேட்பாளா் மனு தாக்கல்

வாணியம்பாடி தவெக வேட்பாளா் மனு தாக்கல்

வேட்புமனு இன்றி தாக்கல் செய்ய வந்த அவிநாசி தவெக வேட்பாளா்

வேட்புமனு இன்றி தாக்கல் செய்ய வந்த அவிநாசி தவெக வேட்பாளா்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

