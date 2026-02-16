ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் அமைப்பின் சாா்பில் தோ்தல் அறிக்கை வெளியீடு

தஞ்சாவூர்
ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் அமைப்பின் சாா்பில் தோ்தல் அறிக்கை வெளியீடு
கும்பகோணம் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் அமைப்பின் சாா்பில் ‘மக்கள் தோ்தல் அறிக்கை’ வெளியீடு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கும்பகோணம் பழைய மீன் சந்தை அருகே உள்ள அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு மாவட்டத் தலைவா் முகமது யூனுஸ் தலைமை வகித்து, மக்கள் தோ்தல் அறிக்கை 2026-ஐ வெளியிட்டாா். அதில் தமிழகம் வகுப்புவாதம் இல்லாத மாநிலமாக மாற வேண்டும். சட்டம்-ஒழுங்கு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சமமானதாக இருக்க வேண்டும். கல்வி அனைவருக்கும் பொதுவானதாக இருக்க வேண்டும்.
இளைஞா்களை பாதிக்கும் போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாறவேண்டும். பெண் குழந்தைகள், பெண்களுக்கான முழு பாதுகாப்பை அளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியிருந்தனா். நிகழ்வில் நிா்வாகிகள் அபுல் கலாம் ஆசாத், மகளிா் அணி ஹசீனா யூசூப் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.