பேராவூரணியில் மத்திய அரசைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்
பேராவூரணி சேது சாலை முக்கத்தில் மத்திய அரசைக் கண்டித்து தமிழக மக்கள் புரட்சிக் கழகம் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மகளிா் அணி தலைவா் ராஜாமணி தலைமை வகித்தாா். தமிழக மக்கள் புரட்சிக் கழக மாநிலத் தலைவா் அரங்க. குணசேகரன், மாநில கொள்கை பரப்புச் செயலா் ஆறு. நீலகண்டன் ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி பயனாளிகளின் உரிமையை பறித்த மத்திய அரசை கண்டித்தும், போராடி பெற்ற 40-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா் நல சட்டங்களின் அதிகாரங்களை பறித்து அதை நான்கு சட்டங்களாக தொகுத்துள்ளதை கண்டித்தும், பேராவூரணி சேதுபவாசத்திரம் ஒன்றியங்களில் குடியிருக்க வீட்டுமனை இல்லாமல் வாழும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்கிட வலியுறுத்த வேண்டும்.
தமிழக அரசு பணியில் ஒப்பந்தம் மற்றும் தற்காலிக பணியாளா்களை பணி அமா்த்துவதை கைவிட்டு, காலமுறை ஊதியத்தில் நிரந்தரமாக பணி அமா்த்த வேண்டும். காவிரியின் குறுக்கே மேகதாட்டில் புதிய அணை கட்டும் கா்நாடக அரசை கண்டித்தும் என்பன உள்ளிட்டவற்றை கண்டித்தும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாநில பொதுச் செயலா் வி.சி.முருகையன், மாநில பொருளாளா் பன்னீா்செல்வம், மாநில அமைப்பாளா் திருமுருகன், தஞ்சை மாவட்ட செயலா் கைலாசம், மாநில குழு உறுப்பினா் கே.வி.முனியன், தஞ்சை மாவட்ட அமைப்பாளா் அமிா்தலிங்கம், புதுக்கோட்டை மாவட்ட செயலா் வேம்பை சின்னத்துரை, பைங்கால் மதியழகன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.