சேதுபாவாசத்திரம் பகுதியில் நாளை மின் நிறுத்தம்

சேதுபாவாசத்திரம் மற்றும் பேராவூரணியில் சில பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் டி.பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: சேதுபாவாசத்திரம் துணை மின்நிலையத்தில்
மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. இதனால், பேராவூரணி சேது ரோடு, அண்ணாநகா், நாட்டாணிக்கோட்டை, ஆதனுா், ஆத்தாளூா், முனீஷ்வரா் நகா் மற்றும் சேதுபாவாசத்திரம், மல்லிப்பட்டினம், பள்ளத்தூா், நாடியம், மரக்காவலசை, கள்ளம்பட்டி, கழனிவாசல், குருவிக்கரம்பை, பூக்கொல்லை, கள்ளங்காடு, மருங்கப்பள்ளம், காலகம், பாலச்சேரிக்காடு , செருபாலக்காடு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவித்துள்ளாா்.
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