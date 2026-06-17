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தஞ்சாவூர்

ஆடுதுறையில் நாளை மின்தடை

ஆடுதுறை பகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஜூன்18) மின் விநியோகம் இருக்காது என கும்பகோணம் வடக்கு மின் கோட்ட உதவி செயற் பொறியாளா் சி.விஜயகுமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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மின்தடை

Updated On :17 ஜூன் 2026, 3:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆடுதுறை பகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஜூன்18) மின் விநியோகம் இருக்காது என கும்பகோணம் வடக்கு மின் கோட்ட உதவி செயற் பொறியாளா் சி.விஜயகுமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பு: தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஆடுதுறை துணை மின் நிலைய பகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 18) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளது. இதனால், ஆடுதுறை, எஸ்புதூா், நரசிங்கன்பேட்டை, ஆவணியாபுரம், கோட்டூா், கஞ்சனூா், திருலோகி, சாத்தனூா், சூரியனாா் கோயில், திருவிடைமருதூா், மற்றும் அதனைசுற்றியுள்ள பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

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