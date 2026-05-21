இணைய வழி விற்பனைக்கு எதிா்ப்பு: மருந்து வணிகா்கள் கடையடைப்பு போராட்டம்

இணையவழியில் மருந்து விற்பனையை நிறுத்த கோரி தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் மருந்து வணிகா்கள் புதன்கிழமை கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தஞ்சாவூா் ரயிலடியில் புதன்கிழமை அடைக்கப்பட்ட மருந்துக் கடை.

Updated On :21 மே 2026, 4:57 am IST

இணையவழியில் மருந்து விற்பனையை நிறுத்த வேண்டும். வலி நிவாரணி மற்றும் தூக்க மாத்திரைகளை இணையவழி மூலம் வாங்கி அடிமையாகும் இளம் தலைமுறையைக் காக்க வேண்டும். உயிா் காக்கும் மருந்து விற்பனையில் முறையற்ற லாப சதவீதங்களையும், தள்ளுபடிகளையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். போலி மருந்துகளின் விற்பனையைத் தடுக்க வேண்டும்.

இணையவழி மூலம் வாங்கப்படும் கருக்கலைப்பு மருந்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளையும் கலாசார சீரழிவையும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். முகம் தெரியாத இணையவழி விற்பனையாளரால் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ஏற்படும் வரி இழப்பைத் தடுக்க வேண்டும். மத்திய அரசு மருந்து விற்பனைக்கு விதித்துள்ள விதிகளை தளா்த்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதனால், மாவட்டத்தில் 3 ஆயிரம் மருந்துக் கடைகள் அடைக்கப்பட்டதால் ஏறத்தாழ ரூ. 10 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாக தஞ்சை மாவட்ட மருந்து வணிகா் சங்க நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.

