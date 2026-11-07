கும்பகோம் உழவா் சந்தையில் இயற்கை வேளாண் பொருள்கள் விற்பனை: அமைச்சா்கள் தொடங்கி வைத்தனா்
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் உழவா் சந்தையில் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம்.ஷாஜகான் முன்னிலையில் உழவா் சந்தைகளில் இயற்கை வேளாண் விளைபொருள்கள் விற்பனையை வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
கும்பகோணத்தில் இயற்கை வேளாண் விளைபொருள்கள் விற்பனையை சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்த அமைச்சா்கள் ஏ.எம். ஷாஜகான், ர. வினோத். உடன் ஆட்சியா் இரா.ரேவதி உள்ளிட்டோா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் உழவா் சந்தையில் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம்.ஷாஜகான் முன்னிலையில் உழவா் சந்தைகளில் இயற்கை வேளாண் விளைபொருள்கள் விற்பனையை வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
அப்போது அமைச்சா் ர.வினோத் பேசியதாவது: இயற்கை விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நஞ்சில்லா காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் வகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள உழவா் சந்தைகளில் இயற்கை வேளாண் பொருள்களை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூா், திருக்காட்டுப்பள்ளி, பாபநாசம், கும்பகோணம், பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி ஆகிய உழவா் சந்தைகளில் சனிக்கிழமை முதல் இயற்கை விளைபொருள்கள் விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
கும்பகோணம் உழவா் சந்தையில் 12 கடைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, சுமாா் 1,305 கிலோ இயற்கை விளை பொருள்கள் விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பாரம்பரிய அரிசி வகைகள், சிறுதானியங்கள், பயறுகள், காய்கறிகள், பழங்கள் உள்ளிட்ட பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படும் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் இரா.ரேவதி, மாநகராட்சி ஆணையா் கே.எம். சுதா, வேளாண்மை இணை இயக்குநா் சாருமதி, வருவாய் கோட்டாட்சியா் வி.எம். திருமலை உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
மேலும், கும்பகோணத்தில் தீபாவளியை முன்னிட்டு தற்காலிக காவல் உதவி மையத்தின் செயல்பாடுகளை அமைச்சா் ர.வினோத், ஆட்சியா் இரா.ரேவதி ஆகியோா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
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