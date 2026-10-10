புதிய கட்டளைமேட்டு வாய்க்காலில் தண்ணீா் கோரி அக். 13-இல் மறியல்: விவசாயிகள் முடிவு
தஞ்சாவூா் கோட்டாட்சியரகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.
தஞ்சாவூா் கோட்டாட்சியரகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், செங்கிப்பட்டி அருகே புதிய கட்டளை மேட்டுவாய்க்காலில் தண்ணீா் விடக் கோரி அக். 13 ஆம் தேதி சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்துவது என விவசாயிகள் முடிவு செய்துள்ளனா்.
டெல்டா மாவட்ட பாசனத்துக்காக மேட்டூா் அணை செப். 1 ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டும், புதிய கட்டளை மேட்டுவாய்க்காலுக்கு இன்னும் தண்ணீா் வராததால், வாய்க்காலைச் சாா்ந்த விவசாயிகள் சாகுபடியைத் தொடங்க முடியாமல் உள்ளனா்.
மேலும், இந்த வாய்க்காலில் தண்ணீா் வராததால் கால்நடைக்கும், குடிநீருக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, புதிய கட்டளை மேட்டுவாய்க்காலில் ஒரு முறையாவது தண்ணீா் விட வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்துகின்றனா்.
இந்நிலையில், வாய்க்காலில் இதுவரை தண்ணீா் விடப்படாததால் அதிருப்தியடைந்த விவசாயிகள் சாலை மறியல் நடத்த முடிவு செய்தனா். இதனால், பூதலூா் வட்டாட்சியரத்தில் வியாழக்கிழமையும், தஞ்சாவூா் கோட்டாட்சியரகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலையும், மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் மாலையும் அமைதி பேச்சுவாா்த்தை நடைபெற்றது.
இதில், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் என்.வி. கண்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். ஆனால், அலுவலா்கள் தரப்பில் தண்ணீா் விடுவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்படாததால், செங்கிப்பட்டியில் அக். 13 ஆம் தேதி சாலை மறியல் நடைபெறும் என கண்ணன் தெரிவித்தாா்.
இதனிடையே, கோட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் புதிய கட்டளை மேட்டுவாய்க்காலில் தண்ணீா் விடக் கோரி விவசாயிகள் முழக்கங்கள் எழுப்பி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
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