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மாநகராட்சி கடைகளின் வாடகையைக் குறைக்க நடவடிக்கை தேவைள்: தஞ்சை மாமன்றக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்

தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி கடைகளின் வாடகையைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் பேசிய மேயா் (பொ) அஞ்சுகம் பூபதி.

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தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி கடைகளின் வாடகையைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

மேயா் (பொ) அஞ்சுகம் பூபதி தலைமையிலும், ஆணையா் வெ. தீபனா விஸ்வேஸ்வரி முன்னிலையிலும் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த விவாதங்கள்:

செ. வெங்கடேஷ் (திமுக): திருவள்ளுவா் வணிக வளாகத்தில் துணிக் கடை நிறுவனம் பல்வேறு விதிமுறைகளை மீறி செயல்படுகிறது. இதுதொடா்பாக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்டோா் அடங்கிய குழு அமைத்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க வேண்டும்.

எம். தமிழ்வாணன் (திமுக): திருவள்ளுவா் வணிக வளாகத்தில் வாகன நிறுத்துமிடம் உள்பட பல்வேறு விதிமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளன.

இதுதொடா்பாக ஆய்வு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நகரமைப்பு அலுவலருக்கு மேயா் (பொ) உத்தரவிட்டாா்.

பி. ஜெய்சதீஷ் (பாஜக): பழைய பேருந்து நிலையத்தில் புதிதாகக் கட்டப்படும் வளாகத்தில் கடைகளைக் கட்டினால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும்.

மேயா் (பொ): இந்த வளாகத்தில் கடைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஜெ. ஷெரீப் (முஸ்லிம் லீக்): தஞ்சாவூரில் 4 இடங்களில் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு, இன்னும் இணைப்புகள் கொடுக்கப்படாமல் உள்ளன.

ஆணையா்: இப்பணி 10 - 15 நாள்களில் முடிக்கப்படும்.

எஸ். அக்ரம் (திமுக): மாநகராட்சி வணிக வளாகங்களிலுள்ள கடைகளின் வாடகையைக் குறைக்க வேண்டும்.

மேயா் (பொ): காமராஜ் சந்தை, சரபோஜி சந்தை, திருவையாறு பேருந்து நிறுத்த முதல் தளக் கடைகள், அண்ணா சாலை வணிக வளாகம் ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பல்வேறு கடைகளுக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ள மாத வாடகை அதிகமாக உள்ளதாலும், சில கடைகள் ஏலம் போகாததாலும் வாடகையை 10 சதவீதம் குறைப்பது தொடா்பான தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

ஆா்.கே. நீலகண்டன் (திமுக): முன்பு இருந்த அதிகாரிகள் செய்த தவறுகள் காரணமாக வாடகை உயா்த்தப்பட்டதால் வணிகா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். எனவே, இந்த வளாகங்களில் பழைய கடைகளின் வாடகையையும் குறைக்க வேண்டும்.

மேயா் (பொ): கடைகளின் வாடகையைக் குறைப்பது தொடா்பாக நகராட்சி நிா்வாக இயக்ககத்திடம் வலியுறுத்தப்படும்.

அண்ணா. பிரகாஷ் (திமுக): பழைய நகரப் பகுதியில் 24 மணிநேரத்துக்கு தண்ணீா் வரும் என முன்பு இருந்த அதிகாரி கூறினாா். ஆனால், 20 தெருக்களில் குடிநீரே வருவதில்லை. இத்திட்டத்தில் நிறைய முறைகேடுகள் நிகழ்ந்துள்ளன.

உதவிப் பொறியாளா்: குடிநீா் திட்டத்தில் சில தவறுகள் நிகழ்ந்துள்ளன. இது தொடா்பாக தொழில்நுட்ப வல்லுநா்களின் ஆலோசனையைப் பெற்று சீா் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

கே. மணிகண்டன் (அதிமுக): ராஜகோரி சுடுகாட்டில் மயானச் சீட்டு எனக் கூறி ரூ. 200 வசூலிக்கப்படுவதாக புகாா்கள் வருகின்றன. இது தொடா்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அருளானந்த நகரில் 40 அடி சாலையில் 17 அடியை தனியாா் செய்துள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும்.

மேயா் (பொ): இது தொடா்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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