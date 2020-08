கரோனா பரிசோதனைக் கட்டணம் ரூ.1,500 ஆக குறைப்பு: தனியாா் மருத்துவமனைகள் ரூ.2 ஆயிரம் வசூலிக்கலாம்

By DIN | Published on : 07th August 2020 08:31 AM | அ+அ அ- | |