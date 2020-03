‘காய்ச்சல், சளி, இருமல் உள்ள பக்தா்கள் சமயபுரம் கோயிலுக்கு வருவதை தவிா்க்க வேண்டும்’

By DIN | Published on : 17th March 2020 12:49 AM | அ+அ அ- |