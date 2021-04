கரூா்: 45 வயது மேற்பட்டோருக்கு இன்று முதல் கரோனா தடுப்பூசி முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ. 200 அபராதம்

By DIN | Published on : 10th April 2021 02:30 AM | அ+அ அ- | |