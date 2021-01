ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயில் தைத்தோ் திருவிழா: தங்கக் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயில் தைத்தோ் திருவிழா: தங்கக் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

By DIN | Published on : 23rd January 2021 12:35 AM | அ+அ அ- | |