திருச்சி மாவட்டத்தில் 4 மையங்களில் இன்று வாக்கு எண்ணும் பணி: கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தயாா்; 6 ஆயிரம் பேருக்கு அனுமதி

By DIN | Published on : 01st May 2021 11:37 PM | அ+அ அ- | |