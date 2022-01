திருச்சி மாவட்டத்தில் 23.46 லட்சம் வாக்காளா்கள்! புதிய சோ்க்கை- 34,677, நீக்கம்- 30,760

திருச்சி மாவட்டத்தில் 23.46 லட்சம் வாக்காளா்கள்! புதிய சோ்க்கை- 34,677, நீக்கம்- 30,760

By DIN | Published on : 06th January 2022 07:43 AM | அ+அ அ- | |