மக்களைத் தேடி மருத்துவ முகாமில் 3.15 லட்சம் போ் பயன்: திருச்சியில் அரசின் ஓராண்டுசாதனைகள் குறித்து ஆட்சியா்

மக்களைத் தேடி மருத்துவ முகாமில் 3.15 லட்சம் போ் பயன்: திருச்சியில் அரசின் ஓராண்டுசாதனைகள் குறித்து ஆட்சியா்

By DIN | Published On : 26th May 2022 05:09 AM | Last Updated : 26th May 2022 05:09 AM | அ+அ அ- |