காவிரி, கொள்ளிடத்தில் 1.37 லட்சம் கனஅடி தண்ணீா் திறப்புபாதுகாப்பாக இருக்க ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

By DIN | Published On : 17th October 2022 12:18 AM | Last Updated : 17th October 2022 12:18 AM | அ+அ அ- |