திருச்சி பன்னாட்டு விமானநிலையத்தில் புதிய முனையம் ஜூனில் திறப்புசு. திருநாவுக்கரசா் எம்.பி. தகவல்

Published On : 08th January 2023