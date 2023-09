கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஆழ்துளை கிணறு: மக்கள் மறியல்; அரசுப் பேருந்து மீது கல்வீச்சு 19 பெண்கள் உள்ளிட்ட 75 போ் கைது

கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஆழ்துளை கிணறு: மக்கள் மறியல்; அரசுப் பேருந்து மீது கல்வீச்சு 19 பெண்கள் உள்ளிட்ட 75 போ் கைது

