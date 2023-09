டெல்டா விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 60 ஆயிரம் நஷ்ட ஈடு அளிக்க வேண்டும்: பொ. அய்யாக்கண்ணு வலியுறுத்தல்

By DIN | Published On : 08th September 2023 12:41 AM | Last Updated : 08th September 2023 12:41 AM | அ+அ அ- |