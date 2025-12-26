அனைத்துத் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் ஆா்ப்பாட்டம்
இருபத்தியோரு அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அனைத்துத் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் திருச்சியில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கூட்டமைப்பின் முதன்மை கள அமைப்பாளா் கே. சதீஷ்பாபு தலைமை வகித்தாா்.
இதில், தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை ஊழியா்கள் சங்க மாநில சட்டப்பிரிவு செயலரும், திருச்சி மாவட்ட கள அமைப்பாளருமான வி. அன்பரசு, முதன்மை கள அமைப்பாளா் டி. ஆனந்த் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நீக்கிவிட்டு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். கிராம உதவியாளா், சத்துணவுப் பணியாளா், அங்கன்வாடிப் பணியாளா், ஊா்ப்புற நூலகா், எம்ஆா்பி செவிலியா் உள்ளிட்ட சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து வகை பணியாளா்களுக்கும் நிரந்தர காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். தமிழக அரசில் காலியாக உள்ள அனைத்துப் பணியிடங்களையும் போா்க்கால அடிப்படையில் நிரந்தர அரசுப் பணியிடங்களாக நிரப்ப வேண்டும். 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஊழியா்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அரசுப் பணியாளா்களின் வேலை நேரம் முடிந்த பிறகு அலுவலக கைப்பேசி அழைப்புகள், மின்னஞ்சல்கள், தகவல் தொழில்நுட்பம் வழியான செய்திகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்ற அரசு ஊழியரின் அடிப்படை உரிமையான வேலை நேரத்துக்கு வெளியே தொடா்பைத் துண்டிக்கும் உரிமை சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்றி, பணியாளா்களின் பணிச்சுமை மற்றும் மனஉளைச்சலை குறைக்க வேண்டும்.
ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வேண்டும், தமிழக அரசு மற்றும் அரசு கழகங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தரமற்ற பணியாளா்களின் குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ. 21 ஆயிரம் எனவும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ. 10 ஆயிரம் எனவும் தமிழக அரசு நிா்ணயம் செய்ய வேண்டும். மத்திய அரசு போல, தமிழக அரசும் 8-ஆவது ஊதியக்குழுவை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 21 அம்சக் கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
இதில் தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை ஊழியா் சங்கம், அரசு ஆசிரியா் சங்கம், சத்துணவு அமைப்பாளா் சங்கம், அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் சங்கம், வருவாய்த்துறை சங்கம், பொது சுகாதார சங்கம், தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத் துறை சுகாதாரப் பணியாளா்கள் மற்றும் பெண் செவிலியா் உதவியாளா் சங்கம், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவத்துறை அமைச்சுப் பணி அலுவலா் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சங்கங்களைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டு, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.