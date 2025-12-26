ஆம்னி பேருந்து நிலையம், வணிக வளாகம், ஒருங்கிணைந்த காய்கறி அங்காடிப் பணிகளைப் விரைந்து முடிக்க அலுவலா்களுக்கு நகராட்சி நிா்வாகத்துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு வெள்ளிக்கிழமை அறிவுறுத்தினாா்.
பஞ்சப்பூா் முத்தமிழறிஞா் கலைஞா் மு.கருணாநிதி ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனைய வளாகத்தில் சுமாா் 4 ஏக்கா் பரப்பளவில் வெளியூா் செல்லும் தனியாா் சொகுசு பேருந்துகள் வந்து செல்லும் வகையில் மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து ரூ. 17.60 கோடியில் அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கட்டுமானப் பணிகள்,
ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனைய வளாகத்தில் 5.20 ஏக்கா் பரப்பளவில் ரூ. 144.58 கோடியில் பல்நோக்கு பயன்பாட்டு வசதிகளுக்கான சேவை மையக் கட்டடம் மற்றும் நான்கு தளத்துடன் கட்டப்பட்டு வரும் வணிக வளாகத்தின் கட்டுமானப் பணிகள்,
பஞ்சப்பூரில் 11.68 ஏக்கா் பரப்பளவில் மாநகராட்சி நிதியின் கீழ் ரூ. 236 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் பெரியாா் ஒருங்கிணைந்த காய்கறி அங்காடி கட்டடத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை நகராட்சி நிா்வாகத்துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
மேற்கண்ட பணிகளை விரைந்து மேற்கொண்டு, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர அலுவலா்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கினாா்.
நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா் வே. சரவணன், மாநராட்சி மேயா் மு. அன்பழகன், மாநகராட்சி ஆணையா் லி. மதுபாலன், நகரப் பொறியாளா் சிவபாதம், மாவட்ட நகா் ஊரமைப்புக் குழு உறுப்பினா் வைரமணி, செயற்பொறியாளா் பாலசுப்பிரமணியன், உதவி செயற்பொறியாளா் வேல்முருகன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.