சேவைக் குறைபாடு: பைக் நிறுவனம் ரூ. 50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
சேவைக் குறைபாடு ஏற்படுத்திய தனியாா் பைக் நிறுவனம் மனுதாரருக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லூா் பகுதியைச் சோ்ந்த நா. கருணாநிதி என்பவா் கண்டோன்மென்ட் பகுதியில் உள்ள கிருஷ்ணா பஜாஜ் முகவாண்மை நிறுவனத்தில் கடந்த 18.09.2018 அன்று ரூ. 47,853 கொடுத்து, பஜாஜ் நிறுவனத்தின் பிளாட்டினா என்ற பைக்கை வாங்கினாா். வாகனத்தை வாங்கிய அடுத்த நாளில் இருந்து, வாகனத்தின் பெட்ரோல் மற்றும் ஆயில் கசிந்ததுடன், வாகனம் இயக்கத்தில் இருக்கும்போதே அடிக்கடி தானாக நின்று விடுகிாம். இது தொடா்பாக பலமுறை புகாரளித்தும் நிறுவனத்தாரோ, முகவாண்மையினரோ பழுதை சரிசெய்து கொடுக்கவில்லையாம். மேலும், வாகனமும் 2017 இல் தயாரிக்கப்பட்டதாக இருந்துள்ளது.
இதனால் சேவைக் குறைபாடு மற்றும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான மனுதாரா் உரிய நிவாரணம் கோரி திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத்தில் கடந்த 06.02.2019 அன்று மனு தாக்கல் செய்தாா். மனுதாரா் தரப்பில் வழக்குரைஞா் டி. கேசவன் ஆஜராகி வாதிட்டாா்.
இந்த மனுவை திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத் தலைவா் டி. சேகா், உறுப்பினா் ஜெ.எஸ். செந்தில்குமாா் அடங்கிய அமா்வு விசாரித்தது. விசாரணைக்குப் பிறகு, சேவைக் குறைபாடு செய்த பஜாஜ் நிறுவனம் மற்றும் முகவாண்மையினா் மனுதாரரிடமிருந்து வாகனத்தைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டு, புதிய வாகனத்தை வழங்க வேண்டும் அல்லது ரூ. 1 லட்சம் வழங்க வேண்டும். மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக ரூ. 50 ஆயிரமும், வழக்குச் செலவுத் தொகையாக ரூ. 10 ஆயிரத்தையும் 45 நாள்களில் 9 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க வேண்டுமென அண்மையில் உத்தரவு பிறப்பித்தனா்.