துவரங்குறிச்சி அருகே விபத்து: தந்தை உயிரிழப்பு; மகள் படுகாயம்
திருச்சி மாவட்டம், துவரங்குறிச்சி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது ஆம்புலன்ஸ் புதன்கிழமை மோதிய விபத்தில் தந்தை உயிரிழந்தாா். அவரது மகளான பிளஸ் 2 மாணவி பலத்த காயமடைந்தாா்.
மணப்பாறையை அடுத்த மருங்காபுரி ஒன்றியம் நாட்டாா்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் ப. கண்ணன் (49), கூலித் தொழிலாளி. இவா் துவரங்குறிச்சி அரசு பெண்கள் மாதிரிப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படிக்கும் தனது மகளை இருசக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிக் கொண்டு பள்ளிக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா்.
நத்தம் - துவரங்குறிச்சி சாலையில் சென்றபோது அவருக்கு பின்னே அதிவேகமாக வந்த தெலங்கானா மாநில தனியாா் ஆம்புலன்ஸ் திடீரென மோதியது. இந்த விபத்தில் கண்ணன் உயிரிழந்தாா். படுகாயமடைந்த அவரது மகள், அக்கம்பக்கத்தினரால் மீட்கப்பட்டு துவரங்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையிலும், பின்னா் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையிலும் சோ்க்கப்பட்டாா்.
தகவலறிந்து சென்ற துவரங்குறிச்சி போலீஸாா், கண்ணன் உடலைக் கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வு செய்து ஒப்படைத்தனா். விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிந்து ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரான தெலங்கானா மாநிலம், நல்குண்டா மாவட்டம், நிடமனூரை சோ்ந்த கோட்டேஷ் மகன் தரி கிரண்குமாரை (25) கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையிலடைத்தனா்.