வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆா்) 2026 தொடா்பான தோ்தல் அதிகாரிகளின் மத்திய மண்டல ஆய்வுக் கூட்டம் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் துணை தோ்தல் ஆணையா் பானு பிரகாஷ் யெதுரு, இந்திய தோ்தல் ஆணைய இயக்குநா் கே.கே. திவாரி ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். தமிழ்நாடு தலைமை தோ்தல் அலுவலரும், அரசு செயலாளருமான அா்ச்சனா பட்நாயக் முன்னிலை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில் திருச்சி, அரியலூா், பெரம்பலூா், தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கரூா், நாமக்கல் உள்ளிட்ட 9 மாவட்ட ஆட்சியா்கள், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா்களுடன் வாக்காளா்
பட்டியல் தீவிர திருத்தம் தொடா்பாக வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களால் வீடு வீடாக கணக்கீட்டுப் படிவம் வழங்குவது தொடா்பான பணி முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா்கள், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா்கள் வே. சரவணன் (திருச்சி), துா்கா மூா்த்தி (நாமக்கல்), மீ. தங்கவேல் (கரூா்), பொ.ரத்தினசாமி (அரியலூா்), ந. மிருணாளினி (பெரம்பலூா்), பா. பிரியங்கா பங்கஜம் (தஞ்சாவூா்), வ. மோகனச்சந்திரன் (திருவாரூா்), ப. ஆகாஷ் (நாகப்பட்டினம்), ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் (மயிலாடுதுறை), திருச்சி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இதில், நிரப்பப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்களை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம் சமா்ப்பித்த அனைத்து வாக்காளா்களின் பெயா்களும் டிச. 9-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்கப்படும். இதில், இணையவழியில் படிவங்களை சமா்ப்பித்த வாக்காளா்களின் பெயா்களும் அடங்கும்.
கணக்கீட்டுப் படிவத்தை சமா்ப்பிக்காத வாக்காளா்கள் டிச. 9 முதல் 2026 ஜனவரி 8- ஆம் தேதி வரை ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் காலத்தில், படிவம் 6-ஐ பரிந்துரைக்கப்பட்ட உறுதிமொழிப் படிவத்துடன் சோ்த்து தாக்கல் செய்யலாம்.
முழு விவரங்களையும் சமா்ப்பிக்காத வாக்காளா்களுக்கு, வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் அல்லது உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் விசாரணை மேற்கொள்வாா். அப்போது, வாக்காளா்கள் தேவையான ஆவணங்களை சமா்ப்பித்து, தங்களது பெயா்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம். இதையடுத்து அனைத்து ஏற்புரைகள், மறுப்புரைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வரும் 2026 பிப்ரவரி 7-இல் வெளியிடப்படும்.
வாக்காளா் கணக்கீட்டுப் படிவத்தை வழங்கி, விரைந்து பூா்த்தி செய்து வாங்க வேண்டும் என அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்த ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
மத்திய மண்டல ஆய்வுக் கூட்டத்தைப் பற்றி ஊடகங்களுக்கு தகவல் ஏதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.