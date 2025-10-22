திருச்சி
தாழம்பாடியில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம்
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த தாழம்பாடி கிராமத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமை எம்எல்ஏ ப. அப்துல்சமது தொடங்கி வைத்தாா்.
மணப்பாறை அடுத்த மருங்காபுரி ஒன்றியம் தாழம்பாடி, நல்லூா் மற்றும் அடைக்கம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளுக்கான முகாமை மணப்பாறை எம்எல்ஏ ப. அப்துல்சமது, வட்டாட்சியா் பாலகாமாட்சி, திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் சின்ன அடைக்கன், எம். பழனியாண்டி ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா்.
15 அரசு துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் 46 சேவைகளுக்கான மனுக்களையும் பதிவு செய்து உரிய தீா்வு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டனா். இதில் பெறப்பட்ட 421 மனுக்களில் மகளிா் உரிமைத்தொகைக்கான மனுக்கள் 122 இடம் இருந்தன. நிகழ்வில், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சக்திவேல், எம்.எஸ். நிஜாஸ்டன்ஜோ உள்ளிட்ட அரசுத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.