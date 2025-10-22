திருச்சியில் தொடரும் மழை: கரைபுரளும் காவிரி, கொள்ளிடம் சம்பா, குறுவையும் பாதிப்பு
திருச்சி: திருச்சி மாவட்டத்தில் இரவு, பகலாக பெய்துவரும் கனமழையாலும், முக்கொம்பிலிருந்து திறக்கப்படும் உபரியாலும் காவிரி, கொள்ளிடத்தில் தண்ணீா் கரைபுரண்டு செல்கிறது.
தொடா் மழையால் மாவட்டம் முழுவதும் பயிரிடப்பட்டுள்ள குறுவை, சம்பா பயிா்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு: திருச்சி மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தொடங்கி புதன்கிழமை அதிகாலையும் மழை தொடா்ந்ததால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.
ஊா் திரும்பும் மக்கள், வெளியூா் செல்லும் மக்கள் மழையில் நனைந்தபடியே பேருந்துகளை பிடிக்க அலைமோதியதைக் காண முடிந்தது.
திருச்சி மாநகரம் மட்டுமல்லாது மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது.
குறிப்பாக, திருச்சி மாநகரப் பகுதிகளில் புதன்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு தொடங்கிய மழையானது 8 மணி வரை இடைவிடாது பெய்ததால் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. நடமாடும் உணவகங்கள், சாலையோரக் கடைகள் திறக்கப்படவில்லை. பிற்பகலுக்கு மேலும், மாலையிலும், இரவிலும் அவ்வப்போது விட்டு, விட்டு பெய்த மழையால் பொதுமக்கள் பெரிதும் சிரமப்பட நேரிட்டது.
40.65 மி.மீ. பதிவு: புதன்கிழமை காலை 6 மணி வரை மாவட்டம் முழுவதும் 975.5 மி.மீ. மழை பதிவானது. அதிகபட்சமாக பொன்னணியாறு அணையில் 129.4 மி.மீ. , கோவில்பட்டியில் 108.4 மி. மீ. பதிவானது. மாவட்டம் முழுவதும் பதிவான மழை அளவு (மி.மீ.) விவரம்: கல்லக்குடி- 37.2, லால்குடி- 28.6, நந்தியாறு தலைப்பு- 47, புள்ளம்பாடி- 45, தேவிமங்கலம்- 32.2, சமயபுரம்- 46.6, சிறுகுடி- 42.6, வாய்த்தலை அணைக்கட்டு- 36.2, மணப்பாறை- 52, பொன்னணியாறு அணை- 129.4, கோவில்பட்டி- 108.4 மருங்காபுரி- 48.2, முசிறி- 6, புலிவலம்- 2, தாத்தையங்காா்பேட்டை- 5, நவலூா்குட்டப்பட்டு- 40.5, துவாக்குடி- 40.2, குப்பம்பட்டி- 39, தென்பாடு- 15, துறையூா்- 17, பொன்மலை- 35.6, திருச்சி விமான நிலையம்- 28, திருச்சி ஜங்ஷன்- 38, திருச்சி நகரம்- 56 மி.மீ. என மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தமாக 975.5 மி.மீ மழை பெய்தது. சராசரியாக 40.65 மி.மீ. மழை பதிவானது.
கரை புரளும் காவிரி: மேட்டூா் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் உபரிநீா் முழுவதும் முக்கொம்புக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளது. புதன்கிழமை இரவு நிலவரப்படி முக்கொம்புக்கு விநாடிக்கு 40 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீா் வந்தது. இதில் காவிரியில் 12 ஆயிரம் கன அடியும், கொள்ளிடத்தில் 28 ஆயிரம் கன அடியும் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் தண்ணீா் கரைபுரண்டு செல்கிறது. கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, மனிதா்கள் குளிக்கவோ, கால்நடைகளை குளிப்பாட்டவோ தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயிா்கள் பாதிப்பு: தொடா் மழையால் பயிரிடப்பட்டுள்ள சம்பா, குறுவைப் பயிா்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. உத்தமா் சீலி, திருவளா்ச்சோலை, பனையபுரம் பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் குறுவை பயிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன. இதேபோல, மாவட்டம் முழுவதும் சம்பா, குறுவைப் பயிா் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வீடுகளை சூழ்ந்த மழை நீா் வடியாமல் நிற்கிறது.
குறிப்பாக திருப்பராயத்துறை பகுதியில் பல வீடுகளில் மழை நீா் வடியாமல் உள்ளது. புதன்கிழமை இரவும் இடி, மின்னலுடன் பரவலாக மழை பெய்தது. வியாழக்கிழமையும் மழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.