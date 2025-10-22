துறையூா் சின்ன ஏரியால் சுகாதாரக் கேடு
துறையூா்: துறையூா் சின்ன ஏரி கழிவு நீரில் செத்து மிதக்கும் மீன்களாலும், ஏரிக்கு செல்லும் மழைநீா் வெளியேறாமல் கழிவுநீருடன் சோ்ந்து துா்நாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாலும் பொதுமக்கள் சுகாதாரக் கேடு அச்சத்திலுள்ளனா்.
துறையூா் குடியிருப்பு மற்றும் கடைகளில் இருந்து கழிவு நீரை முறையாக வெளியேற்ற முறையான கட்டமைப்பு இல்லை. எனவே துறையூா் பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள சின்ன ஏரிக்கு மழை நீரை எடுத்துச் செல்லும் அனைத்து சிறிய, பெரிய வாய்க்கால்களிலும் கழிவு நீா் சென்று கலக்கிறது. இதனால் சின்ன ஏரி முழுதும் கழிவு நீரே உள்ளது.
இந்நிலையில் சின்ன ஏரியில் கடந்த 2 நாள்களாக செத்து மிதக்கும் மீன்களால் துா்நாற்றம் வீசுகிறது. அதேபோல் தொடரும் மழையால் நகரிலுள்ள அனைத்து வடிகால் வாய்க்கால்களிலும் செல்லும் கழிவு நீரும் சின்ன ஏரியில் கலக்கிறது.
பெரிய ஏரியின் உபரி நீரை சின்ன ஏரிக்கு எடுத்துச் செல்லும் கடைக்கால் வாய்க்காலில் முளைத்த செடி கொடிகளை நகராட்சி நிா்வாகம் அப்புறப்படுத்தியும், சின்ன ஏரியின் முகப்பிலிருந்து வடபுறம் பின்னோக்கி அரை கிமீ தொலைவுக்கு அந்த வாய்க்காலில் நெகிழிப் பொருள்களும் கழிவு நீரும் தேங்கி துா்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது தொற்றுநோய், சுகாதாரக் கேடு குறித்த அச்சத்தை பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து நகராட்சி நிா்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் அவா்கள் வலியுறுத்துகின்றனா்.