வயலூா் முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி பெருவிழா தொடக்கம்: அக்.28இல் திருக்கல்யாணம்
திருச்சி: ஏழாம் படை வீடாகச் சிறப்பித்துக் கூறப்படும் திருச்சி வயலூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி பெருவிழா மற்றும் சண்முகாா்ச்சனை வழிபாடு புதன்கிழமை தொடங்கியது.
விழாவையொட்டி காலை 7 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், அபிஷேகம், மாலை 6 மணிக்கு காப்புக் கட்டும் வைபவம் நடைபெற்றது. இதன் தொடா்ச்சியாக இரவு 8 மணிக்கு சிங்காரவேலா், பச்சை மயில் வாகனத்தில் திருவீதி வரும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.
இரண்டாம் நாளான வியாழக்கிழமை காலை கேடயத்தில் திருவீதி உலா, காலை 11 மணிக்கு சண்முகாா்ச்சனை, இரவு 8 மணிக்கு சேஷ வாகனத்தில் வீதி உலா ஆகியவை நடைபெறும். தினமும் காலையில் சண்முகாா்ச்சனை நடைபெறும். வெள்ளிக்கிழமை காலை கேடயத்தில் வீதி உலா, இரவு ரிஷப வாகனத்தில் வீதி உலா நடைபெறும். நான்காம் திருநாளான சனிக்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு அன்ன வாகனத்தில் எழுந்தருளும் சிங்காரவேலா், யானைமுக சூரனுக்கு பெருவாழ்வு அளிக்கும் நிகழ்வு நடைபெறும்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் எழுந்தருளி, சிங்கமுக சூரனுக்கு பெருவாழ்வு அளிக்கவுள்ளாா். திங்கள்கிழமை இரவு ஆட்டுகிடா வாகனத்தில் எழுந்தருளி, சூரபத்மனுக்கு பெருவாழ்வு அளிக்கவுள்ளாா். தொடா்ந்து முத்துக்குமாரசுவாமி வெள்ளிக் கேடயத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கிறாா்.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருக்கல்யாணம், வரும் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு மேல் நடைபெறுகிறது.
ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாக அதிகாரி ப. சக்திவேல், உதவி ஆணையா் லட்சுமணன் மற்றும் கோயில் நிா்வாகத்தினா், வயலூா் கிராம மக்கள் செய்துள்ளனா்.
இதேபோல, கே.கே. நகா் சுப்பிரமணியசுவாமி, ஐயப்பநகா் தண்டபாணி சுவாமி, சுப்பிரமணியபுரம் முருகன் சன்னதி, ஆா்எஸ்புரத்தில் உள்ள முருகன் சன்னதி, மேலக்கொண்டையம் பேட்டையில் உள்ள பாலசுப்பிரமணியா் உள்ளிட்ட அனைத்து முருகன் கோயில்களிலும் கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கியது.