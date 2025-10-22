வரும் பேரவைத் தோ்தலில் 5 தொகுதிகளைக் கேட்போம்
திருச்சி: வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி போட்டியிட 5 தொகுதிகளை திமுகவிடம் கேட்போம் என அக் கட்சியின் தேசியத் தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக திருச்சியில் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை அவா் மேலும் கூறியதாவது:
வரும் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிலைப்படுத்தி பல்வேறு கட்சிகளும் வியூகங்களை வகுத்து வருகின்றன. புதிய கட்சிகளும் வருகின்றன. திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. மீண்டும் எங்களது கூட்டணியே ஆட்சி அமைக்கும்.
வரும் 2026 பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட திருச்சி, தஞ்சாவூா், கடலூா், சென்னை, திருநெல்வேலி, வேலூா் மாவட்டங்களில் தலா ஒரு தொகுதி என 6 தொகுதிகளை எதிா்பாா்க்கிறோம். குறைந்தது 5 தொகுதிகளையாவது கேட்போம்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மறைந்த தலைவா் அப்துல் சமது நூற்றாண்டு விழா, சென்னையில் வரும் 26ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிவாசல்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட மஹல்லா ஜமாஅத்துகள் கூட்டமைப்பின் சாா்பில் கும்பகோணத்தில் டிச. 28ஆம் தேதி ஒருங்கிணைப்பு மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. இதில் முதல்வா் பங்கேற்க அழைப்பு விடுப்போம்.
கேரளத்தில் உள்ள முஸ்லிம் கலாசார மையத்தின் சாா்பில் திருச்சியில் வரும் ஜன.8 ஆம் தேதி 30 ஏழை, எளிய இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ, இந்து ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணம் நடத்தப்படவுள்ளது. இதற்கான பணிகளை திருச்சி மாவட்ட முஸ்லிம் லீக் செய்து வருகிறது என்றாா் அவா். பேட்டியின்போது கட்சியின் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.