திருச்சி
கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்ற இளைஞா் கைது
திருச்சியில் பாதசாரியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்றவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருச்சியில் பாதசாரியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்றவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி திருவெறும்பூா் பாப்பாக்குறிச்சி சாலையைச் சோ்ந்தவா் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் (48). இவா், புதன்கிழமை இரவு சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகே நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது, அங்கு வந்த இளைஞா் ஒருவா் ராமகிருஷ்ணனிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி ரூ.2 ஆயிரம் பணம் கேட்டுள்ளாா்.
அவரிடமிருந்து தப்பி வந்த ராமகிருஷ்ணன் அளித்த புகாரின்பேரில் கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா்.
இதில், ராமகிருஷ்ணனிடம் கத்தியைக் காட்டி பணம் பறிக்க முயன்றது திருச்சி கீழசிந்தாமணி பகுதியைச் சோ்ந்த ம.தினேஷ்குமாா் (25) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்தனா்.