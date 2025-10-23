திருச்சி
சாலை விபத்தில் முதியவா் உயிரிழப்பு
திருச்சி அருகே காா் மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
திருச்சி மாவட்டம், இனாம்புலியூா் போசம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த சுப்ரமணியனின் தந்தை நடராஜன் (75). இவா், தனது மகன் சுப்பிரமணியனுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் புதன்கிழமை திருச்சி - திண்டுக்கல் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தாா்.
சுப்பிரமணியன் சாலை விதிகளை மீறி சாலையின் எதிா் திசையில் வேகமாக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளாா். அப்போது, எதிா் திசையில் வந்த காா் மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில், பலத்த காயமடைந்த நடராஜன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து இனாம்குளத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.