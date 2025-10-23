மழையால் மாநகரச் சாலைகள் சேதம்: வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
திருச்சி மாநகரில் தொடா் மழையால் மாநகரின் பெரும்பாலான சாலைகள் சேதமடைந்ததால், வாகன ஓட்டிகளும், பாதசாரிகளும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினா்.
திருச்சி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாக பரவலாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. புதன்கிழமையின் தொடா்ச்சியாக வியாழக்கிழமையும் மழை பெய்தது. இதனால், மாநகரின் பிரதான சாலைகளில் ஆங்காங்கே பள்ளங்களில் தண்ணீா் தேங்கியது. வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமங்களுக்கு இடையே வாகனங்களை ஓட்டிச் சென்றனா். பிற்பகலுக்கு மேல் இரவு வரை இடைவிடாது லேசாகவும், தூறலாகவும், அதிகமாகவும் மழை பெய்த வண்ணம் இருந்தது.
மக்கள் வீடுகளில் முடக்கம்: தொடா் மழையால் பொதுமக்கள் அனைவரும் வீடுகளிலேயே முடங்கியிருக்க நேரிட்டது. வணிக வளாகங்களிலும் மக்கள் கூட்டத்தை காணமுடியவில்லை. அனைத்து கடைகளிலும் வாடிக்கையாளா்கள் வருகை குறைவாகவே காணப்பட்டது.
சாலைகள் நிலை மோசம்: மழை காரணமாக மாநகரச் சாலைகளில் பெரும்பாலான சாலைகள் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அண்மையில் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட சாலைகளின் நிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. பள்ளங்களில் கொட்டப்பட்டிருந்த ஜல்லிக் கற்கள் பெயா்ந்து சாலை முழுவதும் சிதறிக் கிடக்கின்றன. புதிதாக போடப்பட்ட சாலைகளிலும் கனமழையால் ஆங்காங்கே பள்ளங்கள் உருவாகியுள்ளன. குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் செல்லும் சாலைகள் சேறும், சகதியுமாக காட்சியளிக்கின்றன. மாநகரின் 65 வாா்டுகளிலும் இதே நிலைதான் உள்ளதாக பொதுமக்கள் புகாா் கூறுகின்றனா்.
தற்காலிக சீரமைப்புப் பணி: இதுதொடா்பாக, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், மழைக் காலம் முடியும் வரை இந்த நிலை ஏற்படுவது வழக்கம். இருப்பினும், மாநகராட்சியின் கவனத்துக்கு வரும் சாலைகளில் உடனடியாக தற்காலிக சீரமைப்பு பணி மேற்கொண்டு மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தகுந்ததாக மாற்றித் தருகிறோம். சில இடங்களில் புதை சாக்கடை பணிகள் காரணமாகவும் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளன. இந்த பணிகள் முடிந்த பிறகும், மழை முழுவதும் நின்ற பிறகும் மாநகரில் சேதமடைந்த சாலைகள் குறித்து முழுமையாக கணக்கிட்டு அவற்றை புதிதாக மாற்றி அமைக்கவும், தேவைப்படும் இடங்களில் புனரமைக்கவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனா்.