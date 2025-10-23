திருமாவளவனுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி விடுதலைச்சிறுத்தைகள் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
விடுதலைச்சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் தொல். திருமாவளவனுக்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி கட்சியினா் திருச்சியில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருச்சி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா்கள் லாரன்ஸ், கனியமுதன், சக்தி ஆற்றலரசு, வழக்குரைஞா் கலைச்செல்வன், குரு அன்புசெல்வன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
இதில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவனுக்கு மத்திய அரசு சாா்பில் இசட்பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். இதற்கு தமிழக அரசு பரிந்துரைக்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கவாயை அவமதிக்கும் வகையில் செயல்பட்ட வழக்குரைஞரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் திருச்சி - கரூா் மண்டலச் செயலாளா் தமிழாதன், திருச்சி மக்களவைத் தொகுதி செயலாளா் தங்கதுரை, மாநில நிா்வாகிகள் அரசு, விஜயபாலு, அஷ்ரப்அலி, மாவட்ட நிா்வாகி சந்தனமொழி, மாநில மகளிா் அணி செயலாளா் லட்சுமிபிரியா உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.