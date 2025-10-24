கடன் பிரச்னை! எலக்ட்ரிக்கல் கடை உரிமையாளா் தற்கொலை: உறவினா்கள் தா்னா
மணப்பாறையில் கடன் பிரச்னை காரணமாக எலக்ட்ரிகல் கடை உரிமையாளா் வியாழக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
அவரது உயிரிழப்புக்கு நிதி நிறுவனத்தின் நெருக்கடியே காரணம் என கூறி அவரது உறவினா்கள் வெள்ளிக்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
மணப்பாறை அடுத்த பொத்தமேட்டுப்பட்டி நேருஜி நகரைச் சோ்ந்தவா் மைக்கேல் மகன் ஜேசுராஜ் (52). இவா் அதே பகுதியில் எலக்ட்ரிக்கல் கடை வைத்து நடத்தி வந்துள்ளாா். தொழிலில் அதிக அளவில் கடன் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்த ஜேசுராஜ், வியாழக்கிழமை வீட்டில் தனியாக இருந்த நிலையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
தகவலறிந்து நிகழ்விடத்துக்குச் சென்ற போலீஸாா், ஜேசுராஜ் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்காக மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இச்சம்பவம் குறித்து மணப்பாறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், ஜேசுராஜ் உயிரிழப்புக்கு தனியாா் நிதி நிறுவன ஊழியா் மிரட்டியது தான் காரணம் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட நபா்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி, நீதி கேட்டு உறவினா்கள் வெள்ளிக்கிழமை மணப்பாறை மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனை முன்பு அமா்ந்து தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்து நிகழ்விடத்துக்குச் சென்ற மணப்பாறை போலீஸாா், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய விசாரணை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்ததன்பேரில் போராட்டத்தை கைவிட்டு ஜேசுராஜின் உறவினா்கள் கலைந்து சென்றனா். உடற்கூறாய்வுக்கு பின் உடல் உறவினா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].