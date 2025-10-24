திருச்சி
காா் மோதி விவசாயி உயிரிழப்பு
துறையூா் அருகே அடையாளம் தெரியாத காா் மோதி இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற விவசாயி உயிரிழந்தாா்.
கரட்டாம்பட்டி அருகேயுள்ள சீரங்கனூா் நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த சீரங்கனின் மகன் கனகராஜ்(55). விவசாயியான இவா் வெள்ளிக்கிழமை இரு சக்கர வாகனத்தில் கரட்டாம்பட்டி - இலுப்பையூா் பிரிவு சாலை அருகே சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது அவரது வாகனத்தின் மீது அடையாளம் தெரியாத காா் மோதியதாக கூறப்படுகிறது. இதில், கனகராஜ் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிந்தாா்.
தகவலறிந்த புலிவலம் போலீஸாா், சடலத்தை மீட்டு உடற்கூராய்வுக்காக துறையூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.