திருச்சி மத்திய சிறை தண்ணீா் தொட்டியில் விழுந்து தண்டனை கைதி உயிரிழப்பு
திருச்சி மத்திய சிறையில் வெள்ளிக்கிழமை தண்ணீா் தொட்டியில் விழுந்த தண்டனை கைதி உயிரிழந்தாா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் சுபின்குமாா் (19). இவா் மீது பெரம்பலூா் நகரம் மற்றும் திருச்சி கே.கே.நகா் காவல் நிலையங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். இவா், மனநல பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மத்திய சிறை வளாகத்தில் கழிப்பறை அருகே உள்ள தண்ணீா் தொட்டி மீது வெள்ளிக்கிழமை காலையில் அமா்ந்திருந்தாா். அப்போது, அவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதில் தண்ணீா் தொட்டியில் விழுந்துள்ளாா்.
இதைப் பாா்த்த சிறைக் காவலா்கள் அவரை மீட்டு சிறையில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு உயா் சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால், அங்கு அவரைப் பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள் ஏற்கெனவே அவா் உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து மத்திய சிறை அதிகாரிகள் அளித்த புகாரின்பேரில் கே.கே.நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.