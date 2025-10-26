திருடும் நோக்கத்தில் இரவில் திரிந்த 3 இளைஞா்கள் கைது
மணப்பாறை அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திருடும் திட்டத்துடன் சுற்றித்திரிந்த 3 இளைஞா்களை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.
மணப்பாறை ஆண்டவா் கோயில் பகுதியில் போலீஸாா் சனிக்கிழமை இரவு ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அங்கு சுற்றித்திரிந்த 3 இளைஞா்கள் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில், அவா்கள் மூவரும் முன்னுக்குபின் முரணான தகவல் அளித்துள்ளனா்.
இதையடுத்து அவா்கள் மூவரையும் காவல்நிலையத்தில் அழைத்துவந்து விசாரித்ததில், அவா்கள் மூவரும் திருச்சி ராம்ஜிநகா் மில் காலனியைச் சோ்ந்த ஜெயசீலன் மகன் தீனதயாளன்(20), அவரது அண்ணன் விஷ்ணு(22) மற்றும் பூபதி மகன் கீா்த்திவாசன்(22) என்பதும், ஆண்டவா் கோயில் பகுதியில் திருட வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து வழக்கு பதிந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மூவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்ப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.