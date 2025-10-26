பொங்கல் நாள்களில் வேலைநிறுத்தம்
கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிடில் பொங்கல் நாள்களில் வேலைநிறுத்தம் செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு ரேஷன் கடை பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் முடிவெடுத்துள்ளனா்.
தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கடை பணியாளா்கள் சங்க மாநில நிா்வாகிகள் கூட்டம் திருச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் ஜி. ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். மாநில பொதுச்செயலாளா் பா. தினேஷ்குமாா் முன்னிலை வகித்து பேசினாா்.
கூட்டத்தில், ரேஷன் கடை பணியாளா்களுக்கு ஊதிய உயா்வு குறித்த ஊதிய கமிட்டி குழுவை விரைவில் அறிவிக்க வேண்டும், தாயுமானவா் திட்டத்தில் உள்ள குளறுபடிகளை நீக்கி தெளிவான சுற்றறிக்கை வெளியிட வேண்டும், அனைத்து கூட்டுறவு சங்கங்களிலும் பணிபுரியும் ரேஷன் கடை பணியாளா்களுக்கு ஒரே மாதிரியாக 20 சதவீத போனஸ் வழங்க வேண்டும், அனைத்து ரேஷன் கடைகளுக்கும் கழிவறை வசதி ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும், போட்டித் தோ்வுகளில் பங்கேற்று தோ்வெழுதிய ரேஷன் கடை ஊழியா்களுக்கு அரசாணைப்படி உள்ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்.
நஷ்டம் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுவதால், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் இருந்து ரேஷன் கடைகளை தனியே பிரித்து மாவட்ட அளவில் பொதுவிநியோகத் திட்டம் மூலம் நடத்த வேண்டும். மேற்கண்ட கோரிக்கைகள் குறித்து வரும் நவம்பா் 20-ஆம் தேதிக்குள் சங்க நிா்வாகிகளை அழைத்துப் பேச வேண்டும். கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிடில், பொங்கல் நாள்களில் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் திரளான சங்க நிா்வாகிகள், ரேஷன் கடை ஊழியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.