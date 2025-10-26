மூவானூரில் நாளை மின் தடை
திருச்சி மாவட்டம், மூவானூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) மின் தடை ஏற்படும்.
வேங்கை மண்டலம் துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இதனால் மூவானூா், வேங்கை மண்டலம், தண்ணீா்பந்தல், மேலகண்ணுக்குளம், கீழக் கண்ணுக்குளம், பாா்வதிபுரம், குருவம் பட்டி, கல்லூா், வேப்பந்துரை, சோழங்கநல்லூா், செந்தாமரைக்கண், சிறுகாம் பூா், நெ.2 கரியமாணிக்கம், சென்னகரை, ராமகிரிப் பட்டி, செங்குடி, வாழ்மால்பாளையம், செட்டிமங்கலம், துடையூா், பாண்டியபுரம், சுனைபுகநல்லூா், கவுண்டம்பட்டி, தீராம் பாளையம், தில்லாம் பட்டி, பழையூா், திருப்பைஞ்ஞீலி, திருவரங்கப்பட்டி, பெரமங்கலம், சத்திரப்பட்டி, பூனாம்பாளையம், திருவெள்ளறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.